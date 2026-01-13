Disastri naturali nel 2025 danni per 224 mld di dollari

Nel 2025, i disastri naturali hanno provocato danni per circa 224 miliardi di dollari a livello globale. La maggior parte di queste perdite, circa 108 miliardi, sono state coperte dalle assicurazioni. Questi eventi evidenziano l'impatto crescente delle calamità sulla società e sull’economia mondiale, sottolineando l’importanza di strategie di prevenzione e gestione dei rischi.

(Adnkronos) – Nel 2025 i disastri naturali hanno causato perdite significative in tutto il mondo: complessivamente, i danni ammontano a circa 224 miliardi di dollari americani, di cui circa 108 miliardi sono stati coperti dagli assicuratori. E' quanto rivela il report di Munich Re, stando al quale il 2025 si aggiunge così alla lista, sempre . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Ferrovie ucraine nel mirino degli attacchi di Putin: nel 2025 danni per un miliardo di dollari Leggi anche: I disastri naturali uccidono sempre meno La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. A quanto ammontano i danni causati dai disastri naturali negli Usa?; Blog | Per la prima volta nella storia moderna, la temperatura media globale calcolata su tre anni consecutivi supererà la soglia di 1,5 gradi #BuoneFeste2026; Crisi climatica e Pil a rischio: perché l’Europa sta perdendo la partita del Green Deal; Sanyo Shinkansen interrompe le operazioni tra Shin-Osaka e Hakata a causa di un’interruzione di corrente a seguito del forte terremoto nel Giappone orientale. Disastri naturali, nel 2025 danni per 224 mld di dollari - Munich Re: incendi devastanti e violenti temporali aggravano le perdite per gli assicuratori ... adnkronos.com

A quanto ammontano i danni causati dai disastri naturali negli Usa? - I temporali frequenti e violenti e gli incendi di Los Angeles hanno portato i costi dei danni causati dai disastri naturali negli Stati Uniti ... startmag.it

Disastri naturali, danni all'agricoltura per 99 miliardi l'anno in tutto il mondo - Negli ultimi 33 anni i disastri hanno causato perdite agricole in tutto il mondo per 3,26 trilioni di dollari, una media di 99 miliardi di dollari all'anno, circa il 4% del Pil del settore primario. ansa.it

Fotoreporter tra le fiamme della California. Josh Edelson, impavido fotografo di disastri naturali, documenta gli incendi della California da molto, molto vicino. #joshedelson #incendio #wildfire - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.