Clima i disastri naturali bruciano 224 miliardi di dollari nel 2025

Nel 2025, i disastri naturali hanno causato perdite economiche per circa 224 miliardi di dollari, secondo il recente rapporto di Munich Re. L’anno scorso, oltre 17.000 persone hanno perso la vita a causa di eventi climatici e naturali in tutto il mondo. Questi dati evidenziano l’impatto crescente dei cambiamenti climatici e l’importanza di strategie di prevenzione e gestione del rischio.

I disastri naturali bruciano 224 miliardi di dollari nel 2025. Il dato è il cuore del nuovo rapporto messo a punto dalla compagnia di riassicurazione Munich Re, da cui emerge anche che oltre 17mila persone hanno perso la vita per via dei disastri naturali avvenuti l’anno scorso in tutto il mondo. Il messaggio di fine anno delle Nazioni Unite, contenuto nell’ultimo ‘Global environment outlook’, pubblicato a Nairobi in Kenya, del resto è stato chiaro: “ Investire in un clima stabile, nella natura e in un territorio sano possa rendere il Pianeta libero dall’inquinamento e generare migliaia di miliardi di dollari di Pil globale in più, evitando contemporaneamente milioni di morti e la fuoriuscita di centinaia di milioni di persone dalla povertà e dalla fame”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Clima, i disastri naturali bruciano 224 miliardi di dollari nel 2025 Leggi anche: Disastri naturali, nel 2025 danni per 224 mld di dollari Leggi anche: Clima, Onu: servono 310 miliardi di dollari all’anno per Paesi in via di sviluppo Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Clima, i disastri naturali bruciano 224 miliardi di dollari nel 2025 - Il nuovo rapporto messo a punto dalla compagnia di riassicurazione Munich Re, oltre 17mila persone hanno perso la vita l'anno scorso in tutto il mondo. lapresse.it

