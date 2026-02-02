Una frana si è verificata recentemente a Niscemi, in Sicilia, causando paura tra i residenti. Ora, scienziati e ingegneri puntano sull’intelligenza artificiale e nuovi metodi di monitoraggio per prevedere e prevenire eventi simili in futuro. Utilizzano algoritmi avanzati che analizzano i dati in tempo reale, sperando di individuare i segnali di un possibile distacco di terra prima che sia troppo tardi. L’obiettivo è ridurre i danni e salvare vite umane, lavorando su tecnologie che possano intervenire prima che la natura faccia dann

Monitorare per predire, grazie ad algoritmi AI. Predire per prevenire disastri come la recente frana di Niscemi, in Sicilia. “Le certezze e i riferimenti che ci hanno guidato per anni non esistono più. Il nostro territorio, le nostre infrastrutture, progettate secondo vecchi schemi di riferimento, non sono più in equilibrio con le nuove forze che lo stanno sollecitando” ha spiegato Marco Lombardi, Ceo di Proger, prima in Italia tra le società indipendenti di ingegneria, intervenendo alla settima Soft Power Conference in corso questa mattina presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari a Roma. Oggi ci troviamo in un “mondo nuovo” caratterizzato da instabilità, movimento e trasformazione continua e l’unica soluzione “è quella di arrivare a una nuova ingegneria che, grazie all’Ai – ha aggiunto Lombardi – possa aiutarci a rimettere in equilibrio il nostro territorio”. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - IA e nuova ingegneria per prevenire disastri naturali come Niscemi

L’intervento dell’UE può rappresentare un valido supporto nella prevenzione dei disastri naturali.

Nel 2025, il numero di decessi causati da disastri naturali ha raggiunto il suo minimo storico, con solo 0,8 decessi ogni 100.

