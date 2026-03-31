Reggio | Lamberti si candida punta su competenza e legalità

A Reggio Calabria, meno di due mesi prima delle elezioni, si registra un crescente fermento politico con l’annuncio di nuove candidature. Tra queste, quella di un candidato che ha dichiarato di puntare su competenza e legalità. La situazione si sta consolidando con diversi protagonisti che si fanno avanti, mentre le liste ancora devono essere ufficialmente presentate.

La scena politica di Reggio Calabria si sta poppando rapidamente con nuovi annunci di candidatura, a meno di due mesi dalla scadenza elettorale. Eduardo Lamberti Castronuovo ha ufficializzato la sua corsa alla sindatura attraverso il Polo Civico Cultura e Legalità, aggiungendosi a un elenco che include già Pazzano, Battaglia e Cannizzaro. L’obiettivo dichiarato è restituire normalità amministrativa alla città, puntando su competenza e trasparenza come leve per far funzionare nuovamente le istituzioni locali. Questo quarto annuncio arriva in un momento delicato del calendario elettorale reggino, dove la frammentazione delle forze sembra essere una costante della campagna. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio: Lamberti si candida, punta su competenza e legalità Articoli correlati Reggio: Lamberti punta su acqua e rifiuti, niente sogniReggio Calabria si prepara a rinnovare la sua amministrazione comunale con l’ingresso in scena di Eduardo Lamberti Castronuovo, candidato del Polo... Premio Amato Lamberti 2026: bando per tesi su mafie e legalitàPubblicato il bando della XIII edizione del Premio nazionale Amato Lamberti: tre premi da 1. Casa Riformista punta su Reggio e con le new entry si attesta primo gruppo in consiglio comunaleCon l'ingresso di Quartuccio, Bongani e Sera (nominato coordinatore provinciale), Italia Viva supera il Pd.