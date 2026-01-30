Casa Riformista punta su Reggio e con le new entry si attesta primo gruppo in consiglio comunale

Casa Riformista si prende il primo posto in consiglio comunale a Reggio. Durante la presentazione del nuovo gruppo, il candidato si commuove ricordando suo padre Giuseppe Sera e annuncia di essere stato nominato commissario provinciale. La notizia ha suscitato emozione tra i presenti.

Con l'ingresso di Quartuccio, Bongani e Sera (nominato coordinatore provinciale), Italia Viva supera il Pd. Anche Muraca nella Casa, che partecipa da protagonista al tavolo del centrosinistra Si commuove e ricorda suo padre Giuseppe Sera quando, durante la conferenza stampa che ha presentato il nuovo gruppo reggino di Casa Riformista-Italia Viva, è stata annunciata la sua nomina come commissario provinciale. "Il mio pensiero va inquesto momento a mio padre. Lo ringrazio per i valori che mi ha trasmesso e sono grato che siano stati riconosciuti da queste amorevoli persone che hanno deciso di scommettere su di me".🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Pietro Smarrazzo, originario di Parete, entra nel consiglio regionale della Campania con il nuovo gruppo Casa Riformista.

È stato costituito ufficialmente il gruppo consiliare Casa Riformista, formato da cinque consiglieri regionali della Campania.

