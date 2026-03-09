Reggio | Lamberti punta su acqua e rifiuti niente sogni

Reggio Calabria si avvicina alle elezioni comunali con Eduardo Lamberti Castronuovo, candidato del Polo Civico, che annuncia priorità su questioni legate ad acqua e rifiuti. La sua campagna si concentra su interventi specifici e proposte concrete, evitando discorsi di carattere ideologico o sogni nel cassetto. La candidatura si inserisce nel processo di rinnovo dell’amministrazione comunale della città.

Reggio Calabria si prepara a rinnovare la sua amministrazione comunale con l’ingresso in scena di Eduardo Lamberti Castronuovo, candidato del Polo Civico. Il politico ha rilanciato il suo programma elettorale basandosi sul concetto di città normale, puntando su servizi essenziali come acqua e rifiuti invece che su promesse irrealizzabili. L’intervento pubblico avviene dopo un periodo di recupero da un intervento chirurgico e segna l’inizio di una fase attiva della campagna elettorale per le elezioni di primavera del 2026. La proposta centrale non è un elenco di sogni, ma un piano pratico per risolvere criticità strutturali della città, partendo dalla rete idrica fino alla gestione dei rifiuti e alla viabilità urbana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Argomenti discussi: Comunali a Reggio, si spacca il Polo di Lamberti Castronuovo. Due fondatori lasciano e rilanciano: Pronti a costruire nuova area civica; C'è una nuova lista civica in città: Azzarà e Romeo lasciano Lamberti e aderiscono a Reggio Protagonista.

