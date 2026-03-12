È stato pubblicato il bando per la XIII edizione del Premio nazionale Amato Lamberti, dedicato a tesi di laurea che trattano temi come mafie, corruzione e criminalità organizzata. La competizione prevede tre premi da 1.000 euro ciascuno. Le candidature devono essere inviate entro i termini stabiliti e riguardare lavori di ricerca originali su queste tematiche.

Pubblicato il bando della XIII edizione del Premio nazionale Amato Lamberti: tre premi da 1.000 euro per tesi su mafie, corruzione e criminalità organizzata. È stato pubblicato il bando di partecipazione alla tredicesima edizione del Premio nazionale 'Amato Lamberti', istituito dal Centro studi Associazione culturale 'Amato Lamberti', presieduto da Roselena Glielmo per continuare idealmente e concretamente l'opera del sociologo Amato Lamberti, esempio di intellettuale che seppe tradurre i risultati della sua intensa attività di studioso nell'impegno politico antimafia. La mission del Premio nazionale 'Amato Lamberti' è quella di "contribuire a formare giovani studiosi in grado di elaborare analisi che facciano progredire il contrasto alla criminalità organizzata, in Italia e nel mondo".

© Puntomagazine.it - Premio Amato Lamberti 2026: bando per tesi su mafie e legalità

