RAYE sfida l'algoritmo pop con This Music May Contain Hope un album ambizioso e disordinato

RAYE con This Music May Contain Hope reagisce allo ‘slop’ del pop: l'autrice di Where is my husband! pubblica un album ambizioso, orchestrale e disordinato che rilancia autenticità e speranza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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