Sul palco di Este Music Festival K-POP Music is coming soon in DEMON HUNTERS and SODA POP

Il 22 luglio, sul palco di Este Music Festival, si esibiranno DEMON HUNTERS e SODA POP con K-POP Music is coming soon. Uno spettacolo dal vivo che presenta l’universo vibrante e in continua evoluzione della musica coreana, offrendo un’esperienza coinvolgente e ben curata, ideale per gli appassionati del genere e per chi desidera scoprire nuove tendenze musicali.

È il fenomeno globale del momento! Il 22 luglio arriva sul palco di Este Music Festival K-POP Music is coming soon in DEMON HUNTERS and SODA POP, uno spettacolo live imponente e coinvolgente che reinterpreta in chiave scenica e spettacolare l’universo emozionante e dinamico delle serie coreane. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: Demon Hunters and Soda Pop: il tribute show dedicato alla k-pop music Leggi anche: K-pop, “Demon Hunters” e “Soda Pop”: il nuovo fenomeno che conquista i fan La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Sul palco di Este Music Festival K-POP Music is coming soon in DEMON HUNTERS and SODA POP - POP Music is coming soon in DEMON HUNTERS and SODA POP, uno spettacolo live imponente e coinvolgente che reint ... padovaoggi.it

Fabri Fibra all'Este Music Festival per il concerto di chiusura. Una settimana con i grandi nomi della musica, da Venditti ad Anastacia e Mika - Dopo quasi un anno dall'uscita del suo ultimo singolo "In Italia 2024" e più di due anni lontano dai palchi, Fabri Fibra torna dal vivo con il Festival Tour 2025. ilgazzettino.it

Deep Purple all'Este Music Festival il 17 luglio - Ancora un grande nome dell'hard rock mondiale, dopo l'annuncio dei Savatage (il 28 luglio per una delle due ... ansa.it

Liv Morgan has NSFW reaction after fellow WWE star causes her injury at live event

La magia dell’estate inizia qui. Gianni Fiorellino torna sul palco in una cornice senza eguali: la Reggia di Caserta – Piazza Carlo di Borbone, per una serata che promette emozioni profonde e un’atmosfera unica. 24 giugno 2026 Una data speciale, nel cu facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.