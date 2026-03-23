Sì, perché più che un album vero e proprio This Music May Contain Hope è una sorta di musical, che parte con la protagonista da sola e disperata che gira per strada sotto il freddo e il cielo grigio di novembre (Intro: Girl Under The Grey Cloud) e finisce con un trionfo della vita, in tutti i sensi, tra cui i dolori – che vanno accettati, dice, vissuti, compresi, bilanciati con le gioie. Al centro, la storia di una ragazza, di nuovo, con il cuore a pezzi, con alcuni brani che servono più che altro a fare da collante alla storia e altri che sono potenziali hit a sé, come Winter Woman, il nuovo singolo Click Clack Symphony (in coppia con il re... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Raye ha composto un grande musical per cuori infranti: This Music May Contain Hope

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