Raye ha composto un grande musical per cuori infranti | This Music May Contain Hope

Da vanityfair.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sì, perché più che un album vero e proprio This Music May Contain Hope è una sorta di musical, che parte con la protagonista da sola e disperata che gira per strada sotto il freddo e il cielo grigio di novembre (Intro: Girl Under The Grey Cloud) e finisce con un trionfo della vita, in tutti i sensi, tra cui i dolori – che vanno accettati, dice, vissuti, compresi, bilanciati con le gioie. Al centro, la storia di una ragazza, di nuovo, con il cuore a pezzi, con alcuni brani che servono più che altro a fare da collante alla storia e altri che sono potenziali hit a sé, come Winter Woman, il nuovo singolo Click Clack Symphony (in coppia con il re... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

raye ha composto un grande musical per cuori infranti this music may contain hope
© Vanityfair.it - Raye ha composto un grande musical per cuori infranti: This Music May Contain Hope

Articoli correlati

Cuori infranti in casa Savoia: la verità della ex di Emanuele FilibertoAGI - Sul numero di Chi in edicola questa settimana, Adriana Abascal, ex compagna di Emanuele Filiberto di Savoia, rompe il silenzio dopo la rottura.

Delulu Dating per cuori infranti: illudersi e ignorare campanelli d’allarme non è la soluzioneChi ha il cuore spezzato rischia di affrontare gli appuntamenti o con eccessivo cinismo o con troppo ottimismo, ignorando in questo caso i segnali di...

Raye Reaction On Beyonce Remix Inspiration: RAYE WHERE IS MY HUSBAND! #shorts #raye

Video Raye Reaction On Beyonce Remix Inspiration: RAYE WHERE IS MY HUSBAND! #shorts #raye

Una raccolta di contenuti su This Music May

Temi più discussi: RAYE – Click Clack Symphony. (feat. Hans Zimmer); Opera, il grande ritorno: perché oggi il balletto e la lirica sono (di nuovo) un trend globale; Da Flea alle Bambole di Pezza: un venerdì pazzo di uscite; RAYE guarda il video del nuovo singolo Click Clack Symphony.

this music may raye ha composto unRaye ha composto un grande musical per cuori infranti: This Music May Contain HopeIl secondo album della cantautrice britannica è un'opera in quattro atti, uno per ogni stagione. Si va dal jazz all'elettronica, dal pop all'r&b. Si piange, ma soprattutto si ride. Il pop ha trovato l ... vanityfair.it

RAYE torna con nuova musica, l'album THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE in arrivo il 27 marzoL'attesa è finita, o meglio: aspettare giusto alcune settimane non sarà così difficile. RAYE, infatti, ha annunciato un nuovo album di inediti, THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE, in arrivo il 27 marzo. tg24.sky.it

Digita per trovare news e video correlati.