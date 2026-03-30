This Music May Contain Hope | la femminilità nel pop di oggi

Il 27 marzo è uscito This Music May Contain Hope, il nuovo album di RAYE, cantautrice britannica classe 1997 già nota per brani come Escapism e Where the Hell Is My Husband?. È un lavoro ambizioso perché costruito tra dolore, autocoscienza e rinascita. Un disco quasi teatrale, che mette in scena la vulnerabilità senza addolcirla, senza renderla rassicurante e senza, soprattutto, voler sembrare perfetta a tutti i costi. Nel pop – considerandolo calderone vasto ed elastico – la femminilità è stata a lungo compressa dentro un’identità vendibile e immediatamente traducibile in immagine. Siamo abituati a riconoscere le icone pop da una particolare attitudine, un particolare vestiario, un determinato atteggiamento quasi forzatamente positivo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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