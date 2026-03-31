Poco più di una passerella ciclopedonale è stata realizzata al costo di 35 milioni di euro. La struttura, conosciuta come il

Lecco, 31 marzo 2026 – Poco più di una passerella ciclopedonale costata 35 milioni di euro. Il nuovo Quarto ponte a senso unico, che collega Pescate e Lecco, costruito accanto al Terzo ponte Alessandro Manzoni della Statale 36 e inaugurato prima delle Olimpiadi di Milano – Cortina 2026, è quasi più utilizzato da ciclisti e pedoni che dagli automobilisti. La nuova corsia stradale, che arriva allo svincolo del Bione di Lecco, è quasi sempre deserta, in pochi la imboccano e percorrono. Lecco, inaugurato da Salvini il “quarto ponte” Manzoni: una corsia in più per chi entra in città costata 36,5 milioni Inoltre code e rallentamenti a Pescate durante le ore di punta non sembrano affatto diminuiti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Quei 35 milioni per una passerella snobbata: sorgono dubbi sull’utilità del “ponte olimpico”

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