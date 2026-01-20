Ponte di Brivio | c' è un progetto per la passerella pedonale ma servono 8 milioni

Sul Ponte di Brivio si prospetta un progetto di riqualificazione che prevede l’installazione di una passerella pedonale. Per realizzarlo, sono necessari circa 8 milioni di euro. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per migliorare la sicurezza e l'accessibilità dell’area, anche se la realizzazione dipende dalla disponibilità di risorse e dalla definizione delle modalità di intervento. Restano da attendere sviluppi e conferme ufficiali.

Si apre uno spiraglio concerto per avere una passerella pedonale sul Ponte di Brivio che sarà progetto di un impegnativo intervento di riqualificazione. Nei giorni scorsi si è svolto infatti un incontro istituzionale a seguito alle richieste e delle osservazioni avanzate circa la necessità di.

REGIONE LOMBARDIA * : «PONTE DI BRIVIO/LC, ASSESSORE TERZI: PROFICUO IL TAVOLO INDETTO DALLE PREFETTURE DI LECCO E BERGAMO IN ACCORDO CON REGIONE» - Si è svolto oggi il tavolo indetto dalle prefetture di Bergamo e Lecco, in accordo con Regione Lombardia, per affrontare i problemi pratici legati ... agenziagiornalisticaopinione.it

Fiume Adda#ponte di Brivio#nature #italy #visit #travel #shorts

STOP AI CAMION DAL 26 GENNAIO SUL PONTE DI BRIVIO LECCO. Si è svolto venerdì 16 gennaio, presso la Prefettura di Bergamo, un incontro istituzionale decisivo per definire i dettagli operativi dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte di Brivio, l - facebook.com facebook

Ponte di Brivio, stop ai camion. «Noi pronti alla class action» x.com

