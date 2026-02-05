Ponte sull’Arno | una nuova passerella in acciaio

Lavori in corso sul nuovo ponte sull’Arno a Livorno. Nella zona del Parco di San Rossore, i operai hanno montato la terza sezione della passerella in acciaio che collegherà Cascine Nuove e San Piero a Grado. La nuova struttura sostituirà il vecchio ponte dell’acquedotto, costruito nel 1920 e crollato con il Ponte dei Moccoli. Adesso si lavora per completare i collegamenti ciclopedonali e mettere in sicurezza il tratto sul fiume.

Proseguono i lavori sulla sponda dell'Arno lato Parco di San Rossore, dove in questi giorni è stata montata anche la terza parte della passerella in acciaio che andrà a formare il nuovo ponte ciclopedonale di collegamento tra la località Cascine Nuove, all'interno del Parco di San Rossore, e San Piero a Grado, nello stesso punto in cui sorgeva il vecchio ponte dell'acquedotto di Livorno, costruito nel 1920, quando crollò l'antico Ponte dei Moccoli. Nei prossimi giorni verrà montata la quarta parte, fino al completamento della travatura reticolare. L'intervento si concluderà con l'avvicinamento dei due tronconi al centro dell'Arno e il loro collegamento finale, completando così la travatura della passerella.

