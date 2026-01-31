Calambrone | Nuovo ponte mobile sullo Scolmatore accordo sull' ipotesi di progetto | piano da 35 milioni di euro

A Calambrone si lavora per realizzare un nuovo ponte mobile sullo Scolmatore. L’accordo tra le parti prevede un investimento di 35 milioni di euro, di cui 1,4 milioni serviranno per avviare la prima fase di progettazione. L’obiettivo è mettere in sicurezza e migliorare i collegamenti tra Livorno e Pisa, ma l’opera avrà un impatto importante anche sulla Toscana intera. I lavori potrebbero partire a breve, se tutto va secondo i piani.

Presentato il documento di fattibilità per la realizzazione dell'opera: i dettagli dalle fasi di progettazione all'affidamento dei lavori Un piano condiviso per un investimento complessivo stimato in 35 milioni di euro, di cui 1,4 necessari ad avviare la prima fase di progettazione di un'opera fondamentale non solo per Livorno e Pisa ma per tutta la Toscana. Si tratta del nuovo ponte mobile sullo Scolmatore, in sostituzione di quello fisso, la cui realizzazione vede coinvolti tra Regione Toscana, Autorità di Sistema Portuale e comuni e province di Livorno e Pisa che, nella giornata di venerdì 30 gennaio, hanno presentato il documento di fattibilità del progetto e illustrato le prossime tappe del percorso.🔗 Leggi su Livornotoday.it

