quattro soldati israeliani uccisi nel sud del libano

Quattro soldati israeliani sono stati uccisi durante un'operazione nel sud del Libano, secondo quanto annunciato dall'esercito israeliano. La notizia è stata resa nota senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell'incidente o sulle circostanze che hanno portato alla perdita dei soldati. Al momento, non ci sono dichiarazioni ufficiali su eventuali sviluppi successivi.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Quattro soldati israeliani sono morti in combattimento nel sud del Libano. Lo ha comunicato l'esercito di Israele. Altri tre soldati sono rimasti feriti, uno in maniera grave. Un attacco iraniano ha provocato un incendio su una petroliera kuwaitiana nel porto di Dubai. Lo riportano i media statali del Kuwait, specificando che non ci sono stati feriti. I prezzi del petrolio hanno avuto un'impennata nelle prime battute delle contrattazioni in Asia. Il Brent è balzato del 2,4% all'apertura dei mercati asiatici, toccando i 115,49 dollari al barile. Il West Texas Intermediate (Wti), il riferimento per il mercato statunitense, ha guadagnato fino al 3,9%, a quota 106,86 dollari. 🔗 Leggi su Today.it

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