Libano 3 giornalisti uccisi in un raid israeliano nel sud del Paese

Nel sud del Libano, tre giornalisti sono stati uccisi in un raid condotto dall'esercito israeliano. Tra le vittime ci sarebbe un corrispondente di Al-Manar, emittente televisiva collegata a Hezbollah, secondo quanto riferito da una fonte militare israeliana. La notizia ha suscitato reazioni nella regione e ha portato all’apertura di un’indagine.

Secondo una fonte militare dello Stato ebraico, tra di loro ci sarebbe stato un corrispondente di Al-Manar, emittente televisiva affiliata a Hezbollah. Tel Aviv ha colpito anche gli edifici dell'Università di scienza e tecnologia di Teheran. Intanto, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha accusato Washington di disonestà e richieste irragionevoli, sconfessando la narrazione trionfalistica di Trump su colloqui negoziali proficui con la Repubblica Islamica Libano ancora senza tregua. Dopo l’allargamento del conflitto in Medio Oriente, conl’ingresso in guerra delle milizie yemenite degli Houthi che hanno lanciato missili contro Israele, Tel Aviv ha intrapreso nuovi attacchi contro il Paese dei cedri. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Libano, 3 giornalisti uccisi in un raid israeliano nel sud del Paese Articoli correlati Leggi anche: Il presidente del Libano sui tre giornalisti uccisi: "Crimine israeliano" Raid israeliano su Gaza, media: “Uccisi cinque palestinesi: tra le vittime tre giornalisti”Secondo diversi media palestinesi un raid israeliano ha colpito un’automobile nella zona centrale della Striscia di Gaza causando la morte di cinque... Una selezione di notizie su Libano 3 giornalisti uccisi in un raid... Temi più discussi: Libano sotto le bombe: uccisi tre giornalisti e un medico.; A sud si combatte, a Beirut giù palazzo di 10 piani; Mamma, tu sei la mia vita. La storia di Narjis, 6 anni, uccisa dalle bombe israeliane in Libano; La situazione in Libano, dove i bombardamenti israeliani continuano a intensificarsi. Attacco israeliano in Libano, uccisi tre giornalistiDue reporter lavoravano per emittenti considerate vicino a Hezbollah: la loro auto è stata colpita nel sud del Paese. Colpito anche un cameraman ... avvenire.it Iran, la guerra in diretta: raid su base Usa in Arabia Saudita, 3 giornalisti uccisi in Libano, Houthi entrano nel conflittoLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: attacco iraniano contro la base aerea americana a Prince Sultan, in Arabia Saudita ... fanpage.it Nicole Di Ilio ci porta a Tiro, nel sud del Libano, una città ormai segnata dalla distruzione e dalla desolazione. La città accoglie come una città fantasma, quasi spettrale e la maggior parte della popolazione ha lasciato la città dopo gli ordini di evacuazione che - facebook.com facebook Uccisi da Israele altri due giornalisti in Libano È il metodo Gaza #giornalisticidio x.com