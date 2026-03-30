Tre soldati Onu uccisi in Libano l’ira dell’Indonesia e il giallo sulla dinamica L’Idf | Verifichiamo

Tre caschi blu dell’Onu coinvolti nella missione in Libano sono deceduti tra domenica e lunedì vicino al confine con Israele. L’esercito israeliano ha dichiarato di stare verificando i fatti e la dinamica dell’incidente. La notizia ha suscitato reazioni ufficiali e richieste di chiarezza da parte delle autorità coinvolte nella regione.

Tre peace-keeper Onu della missione d’interposizione Unifil in Libano sono morti tra domenica e lunedì nei pressi del confine con Israele. Si tratterebbe di tre soldati indonesiani, che operavano nella zona sud-est del Paese, tornata da settimane al centro del fuoco incrociato tra Hezbollah e Israele. Il primo soldato è morto in un primo incidente verificatosi domenica quando un proiettile è esploso nella base dei soldati indonesiana nei pressi del villaggio di Adchit al-Qusayr. Lunedì mattina altri due soldati indonesiani sono rimasti uccisi e un’altra persona ferita in un secondo incidente. «Questa mattina un’esplosione ha gravemente danneggiato un veicolo dell’Unifil e diversi peacekeeper sono rimasti feriti. 🔗 Leggi su Open.online

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