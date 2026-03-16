Libano gli escavatori rimuovono macerie nel sud di Beirut dopo gli attacchi israeliani

Gli escavatori stanno lavorando nella periferia sud di Beirut per rimuovere le macerie provocate dagli attacchi israeliani. Le operazioni sono iniziate subito dopo i bombardamenti e coinvolgono diverse macchine che stanno spalando i detriti. La zona rimane sotto osservazione mentre le autorità si occupano di gestire le conseguenze dei raid. Nessun altro dettaglio sulle persone coinvolte o sui danni è stato comunicato.

Gli escavatori nella periferia sud di Beirut hanno iniziato a rimuovere i detriti dopo gli attacchi israeliani. Lunedì l’esercito israeliano ha dichiarato che sta colpendo altre infrastrutture di Hezbollah nella capitale del Libano. Qualche istante prima dell’annuncio, una potente esplosione ha colpito la periferia meridionale di Beirut. Non ci sono notizie immediate di vittime. L’esercito israeliano aveva emesso ordini di evacuazione per quasi la totalità dei quartieri di Beirut e del Libano meridionale, lasciando 850.000 sfollati. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Libano, gli escavatori rimuovono macerie nel sud di Beirut dopo gli attacchi israeliani Articoli correlati Libano, migliaia in fuga da Beirut dopo gli attacchi israelianiLunedì mattina migliaia di persone sono fuggite dalla periferia sud della capitale del Libano, Beirut, dopo che Israele ha lanciato una serie di... Libano, ruspe tolgono le macerie dopo gli attacchi di Israele a BeirutAlcune ruspe hanno rimosso le macerie nella periferia sud di Beirut, in Libano, dopo che gli attacchi israeliani sferrati in mattinata avevano... Approfondimenti e contenuti su Libano gli escavatori rimuovono macerie... Libano, gli escavatori rimuovono macerie nel sud di Beirut dopo gli attacchi israeliani(LaPresse) Gli escavatori nella periferia sud di Beirut hanno iniziato a rimuovere i detriti dopo gli attacchi israeliani. Lunedì ... stream24.ilsole24ore.com Libano, rimozione delle macerie a Beirut dopo raid israeliano(LaPresse) - Gli attacchi aerei israeliani nella notte tra giovedì e venerdì hanno distrutto diversi edifici nei sobborghi meridionali di Beirut. Escavatori ... lapresse.it