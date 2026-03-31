Martedì alle 20:45 si svolge la finale dei playoff UEFA di qualificazione ai Mondiali 2026 tra Svezia e Polonia. La partita sarà trasmessa in diretta su tv e streaming, con le formazioni che si preparano a scendere in campo. Tra i protagonisti più attesi ci sono Lewandowski e Gyokeres, che si sfidano per portare le rispettive nazionali alla fase successiva delle qualificazioni.

Svezia-Polonia è una finale dei playoff Uefa di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca martedì alle 20:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico. La Svezia è a un passo dal Mondiale nordamericano grazie ad un astruso regolamento Uefa che premia i risultati dell’ultima Nations League. Già, perché gli scandinavi hanno avuto accesso ai playoff nonostante un girone davvero disastroso, concluso in ultima posizione dietro a Svizzera, Kosovo e Slovenia e con con soli 2 punti totalizzati in 6 partite. Malgrado questo ruolino da incubo, Gyokeres e compagni si stanno giocando la qualificazione alla rassegna iridata ed in semifinale hanno letteralmente disintegrato l’Ucraina, abbattuta 3-1 sul neutro di Valencia. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Svezia-Polonia: Lewandowski sfida Gyokeres e la cabala svedese

Articoli correlati

Juve, blitz per Lewandowski. Missione in Polonia nella caccia al nuovo numero 9La Juventus vuole rivoluzionare l’attacco e si muove anche per Robert Lewandowski.

Leggi anche: Playoff: Isaksen show, Zielinski lancia la Polonia, ok Turchia, Kosovo e Svezia

Leggi anche: La futura regina Vittoria di Svezia è andata in Lettonia per far visita a un battaglione svedese. Ecco il suo training da principessa-soldato