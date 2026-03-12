La futura regina Vittoria di Svezia si trova in Lettonia per visitare un battaglione svedese e conoscere da vicino l’addestramento militare. La visita fa parte di un viaggio ufficiale e si inserisce nel contesto delle future regine che, in diverse monarchie europee, si preparano a salire sul trono. La principessa ha partecipato a sessioni di training e incontri con i militari presenti.

Un domani, sul trono delle principali monarchie europee, siederanno delle donne. In Norvegia, in Spagna e anche in Svezia. Proprio qui la principessa Vittoria, figlia primogenita di re Carlo XVI Gustavo, si sta già preparando al ruolo che ricoprirà un giorno e che comporta incarichi anche a livello militare. Per questo lo scorso 6 marzo l’erede al trono ha visitato la Lettonia, dove ha incontrato i soldati svedesi schierati come parte di una brigata multinazionale Nato. Classe 1977, Vittoria di Svezia è figlia primogenita di re Carlo XVI Gustavo ed erede al trono (foto Getty Images) Vittoria di Svezia, principessa-soldato. Per la visita ufficiale, incentrata sulla cooperazione economica e militare tra i due Paesi, Vittoria di Svezia ha indossato la sua uniforme militare, proprio come qualunque soldato. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La futura regina Vittoria di Svezia è andata in Lettonia per far visita a un battaglione svedese. Ecco il suo training da principessa-soldato

Articoli correlati

Chi è Kate Middleton, principessa del Galles, futura regina britannica, amatissima da tutto il popolo del Regno UnitoCatherine Elizabeth Middleton, meglio conosciuta come Kate Middleton, è oggi una delle figure più iconiche della famiglia reale britannica.

Morta la principessa Désirée di Svezia, sorella di Re Carlo XVI Gustavo di SveziaLa principessa Désirée di Svezia, Baronessa Silfverschiöld è morta all’età di 87 anni, nella sua residenza al castello di Koberg, nel Västergötland,...

Una raccolta di contenuti su La futura regina Vittoria di Svezia è...

Argomenti discussi: Oscar di Svezia da royal baby a piccolo principe: le nuove foto per i 10 anni.

Vittoria di Svezia regina del riciclo: ai Nobel 2025 sfoggia l’abito appartenuto alla madreLa principessa Vittoria di Svezia ha partecipato alla Notte dei Nobel 2025 e ne ha approfittato per riciclare un abito a lei molto caro, appartenente alla madre, la regina Silvia. Breaking news e ... fanpage.it

Vittoria di Svezia elegantissima ai Nobel 2025: ricicla l’abito della madreVittoria di Svezia ha dato prova ancora una volta del suo impeccabile stile ripescando un abito dal guardaroba della madre, la Regina Silvia. Il vestito, ispirato a Balenciaga, era stato indossato ... dilei.it