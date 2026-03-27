Playoff | Isaksen show Zielinski lancia la Polonia ok Turchia Kosovo e Svezia

Nelle semifinali dei playoff, Montella ha ottenuto la qualificazione grazie al gol di Kadioglu, mentre Gyokeres ha segnato tre volte contro l’Ucraina, preparando il prossimo confronto con la Polonia, che ha eliminato l’Albania con le reti di Lewandowski e Zielinski. La Turchia e la Svezia hanno passato il turno, mentre la partita tra Kosovo e avversari si è conclusa senza ulteriori dettagli forniti.

Otto nazionali, quattro posti. Si è definito il tabellone per l’ultimo atto degli spareggi che valgono la qualificazione al Mondiale. Nelle semifinali playoff, la Danimarca asfalta 4-0 la Macedonia del Nord grazie agli “italiani” Isaksen (doppietta) e al gol dell’ex Sampdoria Damsgaard. In rete anche Norgaard. La squadra di Riemer sfiderà in finale la Repubblica Ceca. Dopo il 2-2 nei tempi regolamentari, gli uomini di Koubek passano ai rigori contro l’Irlanda. Decisivo Kovar, bravo a neutralizzare due tiri dal dischetto. Gyokeres trascina la sua Svezia con una tripletta, Ucraina eliminata: la formazione di Potter troverà la Polonia. Lewandowski e Zielinski archiviano la pratica Albania. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Playoff: Isaksen show, Zielinski lancia la Polonia, ok Turchia, Kosovo e Svezia Articoli correlati Turchia in finale dei playoff Mondiali! Sconfitta la Romania 1-0, sfiderà la vincente di Slovacchia KosovoConceicao non ha dubbi: «Liverpool? So che si parla di un grande club, ma gioco già in un grande club dove sono felice!» Mercato Juve, restyling... Leggi anche: Zielinski non si è allenato in gruppo con la Polonia: cosa sta succedendo?