Un rappresentante di un dirigente della società si è recato a Varsavia per seguire da vicino l’attaccante del Barcellona, attualmente in campo contro l’Albania. La visita si inserisce in un’operazione volta a valutare l’interesse per il calciatore, che potrebbe diventare il nuovo numero 9 della squadra. La presenza in loco fa parte di un tentativo di approfondire la situazione contrattuale e le prestazioni dell’attaccante.

La Juventus vuole rivoluzionare l’attacco e si muove anche per Robert Lewandowski. Al sondaggio delle scorse settimane con l’entourage del 37enne del Barcellona, si aggiunge il blitz delle ultime ore. Polonia, Varsavia, stadio “Pge Narodowy”. Ieri sera non è passata inosservata la presenza di un emissario della Signora tra gli oltre cinquantamila spettatori che hanno seguito dal vivo il playoff Mondiale tra i padroni di casa e l’Albania. Il viaggio non è dei più comodi: più di millecinquecento chilometri da Torino. E le temperature di questi tempi sono tutt’altro che primaverili: 6-7 gradi. Ma Lewandowski val bene uno sforzo. Marzo è il periodo delle valutazioni, non ancora quello delle scelte definitive. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, blitz per Lewandowski. Missione in Polonia nella caccia al nuovo numero 9

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