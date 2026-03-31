Pronostico Kosovo-Turchia | Montella vuole spezzare il tabù ventennale

Martedì alle 20:45 si disputa la finale dei playoff Uefa tra Kosovo e Turchia, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. La partita sarà trasmessa in diretta su tv e streaming, con le formazioni che si preparano a scendere in campo per spezzare un tabù che dura da vent’anni. Le probabili formazioni sono state annunciate e il pronostico si concentra sulla possibilità di un risultato imprevedibile.

Kosovo-Turchia è una finale dei playoff Uefa di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca martedì alle 20:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico. Non erano di certo in tanti a scommettere sull’impresa del Kosovo in terra slovacca, ma giovedì scorso a Bratislava gli uomini di Franco Foda hanno fatto vedere di che pasta sono fatti eliminando la Slovacchia padrone di casa da sfavoriti e al termine di una partita rocambolesca, in cui sono stati segnati ben 7 gol complessivi. I balcanici l’hanno spuntata 4-3 grazie ad un sontuoso secondo tempo, realizzando tre reti nel giro di neanche mezz’ora. Ed il match sarebbe finito 4-2 se nel recupero Lobotka e compagni non avessero accorciato le distanze con Strelec, gol assolutamente inutile ai fini della qualificazione. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Kosovo-Turchia: Montella vuole spezzare il tabù ventennale Articoli correlati La Turchia di Montella contro il Kosovo, tra identità, talento e ambizioneLa sfida di domani sera rappresenta un’altra occasione per Vincenzo Montella per dare continuità ai risultati e consolidare un progetto che, partita... Pronostico Turchia-Romania: Montella può sorridereTurchia-Romania è una partita valida per le prossime qualificazioni Mondiali: dove vederla, probabili formazioni e pronostico La Turchia vuole andare... Fabregas e Diao, l'asse Inter per spezzare il tabù: le formazioni possibiliLa semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter apre una finestra su una sfida dall’elevato contenuto tattico, con l’allenatore spagnolo Cesc Fabregas...