Domani sera, la nazionale turca affronterà il Kosovo in un match che mette in mostra l’evoluzione della squadra sotto la guida di Vincenzo Montella. La partita rappresenta un momento importante per testare la crescita del gruppo, con l’obiettivo di mantenere la serie di risultati positivi e rafforzare il progetto tattico avviato dall’allenatore.

La sfida di domani sera rappresenta un’altra occasione per Vincenzo Montella per dare continuità ai risultati e consolidare un progetto che, partita dopo partita, ha assunto caratteristiche sempre più definite. Da quando l’ex tecnico della Fiorentina ha preso in mano la squadra, ha introdotto un calcio fluido, propositivo e innovativo. Il percorso dei turchi così ha preso una direzione precisa: maggiore qualità, intensità nel possesso e la valorizzazione dei giovani talenti. Come la Turchia affronterà il match. Contro il Kosovo, l’obiettivo della Turchia sarà quello di imporre fin dal primo minuto il proprio ritmo attraverso un giro palla paziente, possesso palla dinamico, e una costruzione dal basso, che coinvolge i difensori centrali e i mediani. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - La Turchia di Montella contro il Kosovo, tra identità, talento e ambizione

Articoli correlati

Infortunio Calhanoglu, ecco cosa filtra dal ritiro della Turchia: il centrocampista sarà titolare contro il Kosovo? Le ultimedi Redazione Inter News 24Infortunio Calhanoglu, dal ritiro della Turchia spuntano nuovi dettagli sulla sua condizione fisica.

Leggi anche: Playoff: Isaksen show, Zielinski lancia la Polonia, ok Turchia, Kosovo e Svezia

Contenuti utili per approfondire La Turchia di Montella contro il Kosovo...

Temi più discussi: Anche la Turchia di Montella si gioca il Mondiale: Se perdi ti dimetterai?. Lui reagisce così; Montella, Turchia al Mondiale e idee chiare: Sarà come una finale, ecco cosa dobbiamo fare; Guler illumina, Kadioglu segna: la Turchia di Montella batte la Romania ed è in finale playoff; Turchia, Montella a un giornalista rumeno: Se sbagli un articolo ti licenziano?. Cosa è successo.

Playoff Mondiali, Montella sotto accusa in Turchia: si gioca tutto con il Kosovo, la speranza Yildiz e il caso KillcsoyVincenzo Montella accusato di essere anti-Besiktas: il caso Kilicsoy, le critiche di Akin e domani la finale playoff con il Kosovo ... sport.virgilio.it

Tra Montella e il Mondiale l’ostacolo è l'Ital...Kosovo. E la Turchia aspetta la consacrazione di YildizCi sarà tanta Italia domani sera a Pristina, quando Kosovo e Turchia si sfideranno per un posto al Mondiale e un altro nella storia calcistica del proprio Paese. I padroni di casa fino a 10 anni fa no ... tuttosport.com

TURCHIA: SOGNO E MONTELLA SOTTO ESAME La Turchia ha battuto la Romania e si giocherà la qualificazione al mondiale in Kosovo La squadra ha qualità e ci sono le possibilità di tornare a un mondiale che manca dal 2002 Montella però riceve critiche - facebook.com facebook

8 Nazionali pronte alla svolta L’Italia ha la rosa più ricca, seguita dalla Turchia di Montella, mentre al 5° posto c’è la Polonia con ottimi giocatori. Chiudono la classifica Repubblica Ceca, Bosnia (che affronterà l’Italia martedì) e Kosovo. A chi il pass per i Mon x.com