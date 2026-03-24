Turchia-Romania è una partita valida per le prossime qualificazioni Mondiali: dove vederla, probabili formazioni e pronostico La Turchia vuole andare al Mondiale. E ha buone possibilità intanto per arrivare alla finale degli spareggi. Nonostante la Romania sia una nazionale in crescita – e che esprime dei buoni calciatori – dentro la truppa allenata da Vincenzo Montella ci sono degli elementi in grado, sempre, di fare la differenza. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ma ci sono anche dei giocatori a differenza di quanto succede nella nazionale ospite, che sanno gestire questo tipo di partite, ricche di pressioni, visti i ruoli apicali che hanno all’interno del proprio club. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Turchia-Romania: Montella può sorridere

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