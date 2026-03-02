Nella semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter, si prospettano formazioni con alcune novità tattiche. Cesc Fabregas, allenatore dell’Inter, e Diao sono i nomi più discussi tra le scelte possibili. La partita si svolgerà in un contesto di grande attenzione, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per conquistare l’accesso alla finale.

La semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter apre una finestra su una sfida dall’elevato contenuto tattico, con l’allenatore spagnolo Cesc Fabregas che sta definendo l’undici da mandare in campo in vista della gara di andata. L’obiettivo è gettare le basi per un’impresa davanti al pubblico di casa, sfruttando le risorse disponibili e valutando attentamente le rotazioni necessarie per affrontare un avversario con precedenti recenti di rilievo. La situazione di classifica alimenta aspettative importanti, ma la competizione nazionale resta una vetrina decisiva per la crescita della squadra lombarda. Infortunio prolungato ha influenzato la lista degli indisponibili, con Addai costretto a saltare la restante parte della stagione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Fabregas e Diao, l'asse Inter per spezzare il tabù: le formazioni possibili

