Martedì alle 20:45 si disputa a Zenica la partita tra Bosnia e Italia, valida per i playoff Uefa di qualificazione ai Mondiali 2026. La sfida rappresenta un passaggio cruciale per entrambe le nazionali, che si contendono la possibilità di proseguire il percorso verso il torneo mondiale. Sono disponibili notizie, statistiche e informazioni su diretta tv e streaming gratis, oltre alle probabili formazioni.

Bosnia-Italia è una finale dei playoff Uefa di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca martedì alle 20:45: notizie, statistiche, diretta tv, streaming gratis, probabili formazioni, pronostico. Una finale a tutti gli effetti, insomma, che mette in palio uno degli ultimi posti rimasti per il viaggio verso l’agognato Nordamerica. La pressione, anche stavolta, sarà tutta sulle spalle degli Azzurri, i quali dovranno pure fare i conti con un ambiente rovente: lo stadio di Zenica non sarà quello di Cardiff ma pur contenendo pochi spettatori si trasformerà in un piccolo e rumoroso “catino”. L’Italia, dicevamo, non ha particolarmente entusiasmato contro i nordirlandesi: è servito un gol di Tonali ad inizio ripresa per perforare la difesa britannica dopo un primo tempo in cui la manova azzurra era apparsa fin troppo compassata ed inefficace. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Bosnia-Italia: Zenica spartiacque tra la gloria e l’oblio

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