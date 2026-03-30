Bosnia-Italia a Zenica arriva la neve | voci clamorose come vogliono farci fuori

A Zenica, in Bosnia, sono arrivate le prime nevicate prima dell’arrivo della squadra italiana, previsto per questa sera. La federazione locale ha rispettato una richiesta della UEFA di posticipare l’arrivo, poiché il campo dello stadio Bilino Polje non può essere utilizzato in anticipo a causa delle condizioni atmosferiche. La squadra italiana dovrebbe arrivare oltre l’orario usuale, seguendo le indicazioni degli organizzatori.

L’Italia arriverà a Zenica soltanto stasera, ben oltre quanto richiesto solitamente dal protocollo. Una concessione, anzi, una richiesta precisa della Uefa alla federazione: venite il più tardi possibile perché il campo dello stadio Bilino Polje non si può usare. Dunque, rifinitura a Coverciano e sbarco soltanto nel tardo pomeriggio di oggi a Sarajevo, per poi affrontare un’ora di pullman fino a Zenica. Usare il prato prima significherebbe vanificare gli sforzi che la federazione bosniaca sta facendo per rendere il campo, diciamo così, dignitoso per la sfida di domani sera. Il sospetto che non tutto venga fatto a regola d’arte c’è. La. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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