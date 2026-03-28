Il difensore del Sassuolo ha dichiarato che la Bosnia intende dare una lezione all’Italia nella partita che si disputerà a Zenica. Dopo la vittoria sul Galles, ha espresso la propria convinzione di un risultato positivo per la squadra bosniaca contro gli azzurri, alimentando le aspettative in vista dell’incontro. La sfida tra le due nazionali è prevista per la prossima giornata di qualificazione.

Il difensore del Sassuolo trascina la Bosnia e infiamma il clima pre-partita con dichiarazioni forti dopo la vittoria sul Galles Clima già rovente in vista della sfida tra Bosniae Italia, e a dare il tono ci ha pensato Tarik Muharemovic. Il difensore del Sassuolo, tra i protagonisti nella vittoria contro il Galles, ha rilasciato dichiarazioni che non sono passate inosservate, caricando l’ambiente in vista del prossimo incontro a Zenica. “È difficile trovare le parole, faccio fatica a stare in piedi, ma abbiamo dimostrato che lottiamo fino alla fine”, ha detto il centrale bosniaco nel post partita. Poi, senza mezzi termini, ha lanciato la sfida agli azzurri: “Andremo a dare una lezione a questi italiani. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Muharemovi? accende la sfida Italia-Bosnia: “A Zenica daremo una lezione all’Italia”

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