Il tennista di alto livello, numero 4 al mondo, è arrivato a Sarajevo dopo aver annunciato il forfait a Montecarlo. Tra i circa 9.000 spettatori presenti a Zenica ci sarà anche lui, che seguirà dal vivo la partita presso lo stadio del Bilino Polje. Nonostante la sua affinità con l’Italia, il tennista ha deciso di tifare Bosnia per questa occasione.

Sugli spalti di Bosnia-Italia ci sarà uno spettatore d’eccezione: Novak Djokovic. Per la sfida di domani sera a Zenica, decisiva per la qualificazione ai prossimi Mondiali, tra i circa 9mila spettatori attesi allo stadio è prevista anche la presenza dell’ex numero uno. Reduce dal forfait ufficiale al Masters 1000 di Montecarlo, Djokovic è arrivato questa mattina a Sarajevo e dovrebbe assistere dal vivo alla partita di domani. Secondo quanto riportato dal portale bosniaco Klix.ba, il suo tifo appare tutt’altro che neutrale: tutto lascia pensare che sosterrà la Bosnia. Gli indizi sul suo tifo non mancano. Il primo è arrivato sui social, dove nei giorni scorsi Djokovic si è congratulato con Edin Dzeko dopo la vittoria contro il Galles: “Bravo Edin” ha scritto il serbo, accompagnando il messaggio dall’emoji di un diamante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tra i 9000 di Zenica ci sarà anche... Djokovic. Ama l'Italia, ma ecco perché tiferà Bosnia

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