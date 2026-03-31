Il 31 marzo 2026, un martedì mattino, si è svolta una preghiera collettiva con l’intento di chiedere un cuore misericordioso. La cerimonia ha coinvolto i partecipanti che hanno rivolto le loro suppliche a una forza superiore, affidando a questa la protezione dei loro Angeli Custodi, considerati come figure che sorvegliano con affetto ogni loro movimento durante la giornata.

Iniziamo questo Martedì Santo con la preghiera del mattino, per affidarci alla potente protezione dei nostri Angeli Custodi che vegliano con amore su ogni nostro passo. O santo angelo custode, abbi cura dell’anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore (Padre Pio). Celebriamo tutti gli Angeli ed i Santi che si fanno nostri intercessori presso il Padre. Affidiamoci alla loro protezione imitandone l’esempio nella fede. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Signore, forza di coloro che credono in Te, e perdono di coloro che Te lo chiedono, l’uomo è fragile e non può nulla senza di Te; risveglia in noi il santo desiderio di tornare continuamente a Te, sorgente piena di gioia. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino, 31 Marzo 2026: chiediamo il dono di un cuore misericordioso

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