Inizia il lunedì con lo Spirito Santo: la preghiera del mattino per accendere la luce del consiglio e affrontare ogni sfida della settimana con la forza che viene dall’Alto. L’anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore che procedete dal loro vicendevole amore. Celebriamo e lodiamo la Santissima Trinità affinché la Sua potenza scenda su ognuno di noi donandoci una forza sempre nuova per la nostra debole fede. Ogni giorno della settimana, secondo il calendario della Chiesa Romana, ha una sua devozione particolare. Oggi è quella allo Spirito Santo. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino, 23 Marzo 2026: chiediamo il dono dello Spirito Santo che ci illumini

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