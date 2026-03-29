Il 29 marzo 2026 si tiene una preghiera mattutina durante la Domenica delle Palme, che coincide con l’inizio della Settimana Santa. In questa occasione si celebra l’ingresso di Gesù a Gerusalemme e si invita i fedeli a rivolgere una preghiera per aprire il cuore al Signore, rinnovare la fede e affrontare con speranza il percorso verso la Pasqua.

L’anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore che procedete dal loro vicendevole amore. Celebriamo e lodiamo la Santissima Trinità affinché la Sua potenza scenda su ognuno di noi donandoci una forza sempre nuova per la nostra debole fede. Preghiamo, anche, perché oggi, con la Domenica delle Palme, si apre la Settimana Santa, momento importantissimo per ciascun cristiano. Oggi si spalancano le porte della Settimana Santa, il cuore pulsante dell’Anno Liturgico e il vertice della vita di ogni cristiano. È un tempo di grazia in cui siamo chiamati a rallentare il passo per accostarci al mistero della Passione di Gesù. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino, 29 Marzo 2026: chiediamo il desiderio sincero di diventare Santi

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