Il martedì è il giorno dedicato ai Santi Angeli: inizia la tua giornata con la preghiera del mattino per affidare ai nostri custodi celesti ogni passo, per camminare sotto la loro costante protezione. O santo Angelo Custode, abbi cura dell’anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore (Padre Pio). Celebriamo tutti gli Angeli ed i Santi che si fanno nostri intercessori presso il Padre. Affidiamoci alla loro protezione imitandone l’esempio nella fede. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Signore, sappiamo che Tu sei poco incline alla collera, che sei ricco di clemenza e paziente con la nostra fragilità, che sai aspettare. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino, 24 Marzo 2026: chiediamo la grazia di non sprecare il tempo

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