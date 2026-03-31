Potenziare la carriera docente | integrazione delle materie e cfu con l’Università Link

Attualmente, per accedere alle classi di concorso, è necessario accumulare Crediti Formativi Universitari (CFU) nelle materie specifiche di riferimento. Questa procedura permette ai candidati di migliorare la propria posizione nelle graduatorie e di qualificarsi per incarichi di insegnamento. L'integrazione tra le università e il sistema di accesso alla docenza rappresenta un elemento chiave nel percorso di sviluppo professionale dei futuri insegnanti.