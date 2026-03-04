L’Università degli Studi Link offre ai docenti la possibilità di accedere in GPS con riserva e di seguire percorsi abilitanti di 30 CFU ai sensi dell’articolo 13. La procedura permette agli insegnanti interessati di migliorare le proprie qualifiche professionali attraverso percorsi formativi riconosciuti. La collaborazione con l’ateneo prosegue, offrendo nuove opportunità di formazione e abilitazione per il personale docente.

Proseguono, con l’Università degli Studi Link, le opportunità per i docenti che intendono abilitarsi e ampliare così le proprie prospettive professionali. In questo contesto è stato attivato il percorso abilitante da 30 CFU ex art. 13 del DPCM 4 agosto 2023, rivolto a insegnanti già abilitati o specializzati, che consente di accedere con riserva alle. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Bando Università Link, percorsi abilitanti da 60, 30, 36 CFU: scadenza prorogata al 30 gennaio 2026Importante proroga dei termini per l’iscrizione ai Percorsi abilitanti da 60, 30 e 36 CFU attivati dall’Università degli Studi Link per l’anno...

Leggi anche: Università degli Studi Link, percorsi abilitanti 60, 30 e 36 cfu: aperto il bando per posti vacanti. Domande entro il 23 febbraio

Contenuti e approfondimenti su Università Link

Discussioni sull' argomento Accesso in GPS con riserva: percorsi abilitanti 30 CFU ex art. 13 con l’Università Link; GPS 2026/2028, importanti chiarimenti del MIM per la presentazione delle domande: le FAQ; Sostegno: nuovi requisiti per i percorsi Università e Indire (SCHEDA); GPS 2026: i laureandi iscritti ai percorsi abilitanti possono inserirsi con riserva in I fascia, purché l’abilitazione sia conseguita entro il 30 giugno [FAQ e chiarimenti].

Buongiorno a tutti, Se può interessare a qualcuno metto link di questo concorso all’Università di Genova; non serve neanche la Laurea. facebook