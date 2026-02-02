Classe di Concorso A40 | requisiti d’accesso CFU e integrazioni Come completare il profilo con l’Università Link

Una nuova finestra si apre per chi vuole insegnare scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche. Per entrare nella classe di concorso A40, bisogna avere un titolo di studio preciso e seguire i percorsi di formazione indicati dal Ministero. Chi sta valutando questa strada dovrà verificare i requisiti e completare il proprio profilo con l’università Link, che offre integrazioni e aggiornamenti necessari.

Per accedere alla classe di concorso A 40 – Scienze e Tecnologie Elettriche ed Elettroniche, è richiesto un titolo di studio specifico, seguito dai percorsi di formazione indicati dal Ministero. La preparazione degli studenti si concentra sullo studio delle discipline scientifiche e tecnologiche che riguardano i principi dell'elettricità, dell'elettronica e delle loro applicazioni pratiche. Chi non possiede tutte le annualità o i CFU richiesti, tuttavia, può integrare grazie alle apposite soluzioni proposte dall'Università Link. L'Università Link offre dei percorsi formativi su misura, per permettere ai docenti di ogni profilo d'integrare i requisiti mancanti per l'accesso alla classe di concorso A 40: Con l'Università Link, acquisire i requisiti d'accesso alla nuova classe di concorso A40 diventa possibile.

