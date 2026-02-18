La formazione sul CLIL al centro della didattica innovativa con l’Università Link Master online da 60 cfu e 1 punto in GPS

L’Università Link ha lanciato un nuovo master online sul metodo CLIL, dopo aver riscontrato un crescente interesse tra gli insegnanti per le tecniche di didattica innovativa. La formazione, che vale 60 crediti formativi e conferisce un punto in GPS, nasce dalla richiesta di aggiornamenti pratici e concreti nel campo della lingua e delle discipline non linguistiche. Il corso si rivolge a docenti che vogliono integrare metodi come il flipped learning e l’approccio multimodale nelle loro lezioni quotidiane.

Il Master CLIL Il Master Universitario di I livello "Nuova didattica per le lingue: multimodale, flipped learning e CLIL" è un percorso formativo completo progettato per fornire ai docenti strumenti aggiornati per innovare l'insegnamento delle lingue straniere e delle discipline non linguistiche. Caratteristiche principali: Il Master integra tra loro metodologie chiave, la didattica multimodale, il.