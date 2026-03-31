Portiamo in tribunale il governo e Leonardo | basta armi a Israele

Un gruppo di organizzazioni ha presentato una causa civile contro lo Stato italiano, Leonardo Spa e altre associazioni, chiedendo che vengano prese misure contro la vendita di armi a Israele. La causa è stata depositata presso il tribunale civile di Roma e coinvolge diverse realtà impegnate in attività di solidarietà e pace. La richiesta mira a bloccare l’export di armamenti destinati a quel paese.

Giulia Torrini di Un Ponte Per ha citato davanti al tribunale civile di Roma lo Stato italiano e Leonardo Spa insieme ad A buon diritto, Arci, Acli, Assopace Palestina e Pax Christi. I costituiti chiedono l’annullamento dei contratti con le imprese belliche di Israele. «Il governo spagnolo sta dimostrando di essere in grado di bloccare l’attività Usa nelle basi sul suo territorio. Magari domani scopriremo che legalmente non può farlo, ma intanto sta dando un segnale ai cittadini, dimostra che c’è volontà di agire contro la deriva della guerra a ogni costo», dice in un’intervista al Fatto Quotidiano. La causa alle aziende che vendono armi a Israele. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Voucher, il Comitato dei Caregiver: "Portiamo la nostra voce in tribunale""Sono passati due anni da quando sotto Palazzo Lombardia famiglie, associazioni e cittadini si ritrovarono in un flashmob per difendere i diritti... "Basta con i menù stranieri. Portiamo in tavola le regioni"Forza Italia bolla come politica l’iniziativa del cibo straniero nelle mense scolastiche. Leonardo suicida per bullismo, il tribunale dei minori riapre il caso. I genitori: “Avevamo ragione noi”Senigallia (Ancona), 11 febbraio 2026 – “Per avere giustizia bisogna farsi sentire”.