Voucher il Comitato dei Caregiver | Portiamo la nostra voce in tribunale

Il Comitato dei Caregiver ha presentato un voucher come strumento per tutelare i diritti delle persone con disabilità e non autosufficienti. Due anni dopo il flashmob sotto Palazzo Lombardia, il comitato intende portare la propria voce in tribunale, evidenziando l’importanza di sostenere le famiglie e garantire servizi adeguati. Un passo importante per rafforzare l’attenzione pubblica e istituzionale verso le esigenze delle persone più fragili.

"Sono passati due anni da quando sotto Palazzo Lombardia famiglie, associazioni e cittadini si ritrovarono in un flashmob per difendere i diritti delle persone con disabilità e non autosufficienti, dopo l'annuncio dei tagli ai fondi destinati ai più fragili. Dopo oltre un anno e mezzo di attesa è finalmente ufficiale la data dell'udienza: il 17 marzo 2026 il Tar della Lombardia discuterà il ricorso promosso da 28 associazioni contro le scelte regionali che hanno messo a rischio il sostegno a migliaia di famiglie attraverso le misure B1 (destinata alla disabilità gravvisima ndr) e B2 (disabilità grave ndr)".

