Forza Italia critica duramente un'azienda che ha inserito menu stranieri nelle mense scolastiche, sostenendo che si tratta di una mossa politica. La decisione di proporre piatti palestinesi e ucraini, dopo le proteste dei genitori, ha suscitato polemiche sulla loro reale finalità. L’azienda ha introdotto queste opzioni per rispondere alle critiche, ma molti vedono in questa scelta una strategia discutibile. La questione resta aperta nel dibattito pubblico.

Forza Italia bolla come politica l’iniziativa del cibo straniero nelle mense scolastiche. "Dopo il menù palestinese a Capannori è arrivato quello ucraino – sottolinea Forza Italia – operazione di facciata, attuata dopo le critiche, per quella che sembra un’iniziativa dal chiaro e discutibile contenuto politico ". Il consigliere di FI, Matteo Scannerini, evidenzia come solo dopo il dibattito arrivato anche in Consiglio comunale, si tenti di sostenere che era tutto già previsto. "Una ricostruzione che non convince – aggiunge Scannerini - e che appare costruita a posteriori. Inserire l’Ucraina in questo contesto significa, ancora una volta, strumentalizzare la sofferenza di un popolo in guerra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Comprare casa in Italia conviene agli stranieri, le regioni con più venditeL’acquisto di immobili in Italia rappresenta una scelta vantaggiosa per gli stranieri, con alcune regioni che si distinguono per il volume di vendite.

Italia tra le mete più scelte dagli stranieri in inverno, le regioni preferiteL’Italia si conferma una delle mete più apprezzate dagli stranieri in inverno, grazie alle sue regioni ricche di tradizioni, paesaggi e cultura.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Basta con i menù stranieri. Portiamo in tavola le regioni; Non basta dare un pasto, bisogna esserci con umanità; Lecce-Inter 0-2. La capolista la vince grazie ai subentrati: non basta il muro giallorosso; Europa, basta con i veti a costo zero.

«Pasta & Basta» un anno di novità e tante soddisfazioniNonostante le novità introdotte nel menù e nell’offerta, il legame con la tradizione culinaria bergamasca è rimasto saldo, garantendo a ogni cliente la sensazione di familiarità e autenticità. A ... ecodibergamo.it

Mense scolastiche, vola la qualità del servizio: Basta con i cibi freddi e scotti, ora si cambiaUn menù che ‘racconta’ la qualità dei prodotti utilizzati, la trasparenza delle materie prime. Un menù che vuole far scoprire ai bambini nuovi sapori, colori e consistenze, attraverso pasti sani e ... lanazione.it

Per il ciclo “basta che funzioni” Fuori menù vi presentiamo TERRA: crema di barbabietola e guanciale croccante. Quando si dice un duetto inaspettato La provate #bastachefunzioni #lagabbianellapizzaecucina - facebook.com facebook