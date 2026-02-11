Il tribunale dei minori di Ancona ha deciso di riaprire il caso di Leonardo Calcina, il quindicenne di Senigallia che si tolse la vita nel 2024. I genitori del ragazzo avevano sempre sostenuto che il bullismo subito a scuola fosse stato decisivo. Ora la decisione del tribunale riaccende le speranze di fare giustizia e di fare luce su una vicenda che ha sconvolto la comunità.

Senigallia (Ancona), 11 febbraio 2026 – “Per avere giustizia bisogna farsi sentire”. Il Tribunale dei minori di Ancona ha notificato ieri il provvedimento con il quale è stata disposta la riapertura del caso inerente il suicidio di Leonardo Calcina, il quindicenne che si è tolto la vita il 13 ottobre del 2024 a Montignano. L'ispezione ministeriale e i dubbi sulle indagini. "Abbiamo avuto ragione – spiega Pia Perricci, legale dei genitori di Leonardo – ora abbiamo 20 giorni per preparare una memoria difensiva finalizzata a illustrare e richiedere ulteriori indagini”. La chiusura delle indagini è avvenuta ad aprile, ma l’avvocato Perricci e i genitori di Leonardo ne sono venuti a conoscenza solo lo scorso ottobre: “I genitori hanno sporto denuncia subito dopo la scomparsa di Leonardo – spiega – avevamo chiesto espressamente di essere informati ma questo non è avvenuto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Leonardo suicida per bullismo, il tribunale dei minori riapre il caso. I genitori: “Avevamo ragione noi”

Approfondimenti su Leonardo Calcina

La riabilitazione del modello Albania da parte dell'UE segna un cambiamento nelle politiche migratorie europee, con il Viminale che si dice soddisfatto dei risultati ottenuti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Leonardo Calcina

Argomenti discussi: Il tribunale dei minorenni riapre il procedimento sulla morte di Leonardo Calcina; Leo suicida a 15 anni, si riapre il caso: accolto il reclamo all'archiviazione. C'è il whatsapp di una ragazza che lo insulta; Caso Leonardo, riaperto il fascicolo. Errore procedurale: mancava la notifica.

Leo suicida a 15 anni, si riapre il caso: accolto il reclamo all'archiviazione. «C'è il whatsapp di una ragazza che lo insulta»«Il procedimento sul suicidio di Leonardo Calcina è stato riaperto». Ne dà comunicazione l’avvocata Pia Perricci, legale della famiglia del 15enne che si ... corriereadriatico.it

Il tribunale dei minorenni riapre il procedimento sulla morte di Leonardo CalcinaIl quindicenne di Senigallia si tolse la vita nell'ottobre 2024, a seguito - secondo la famiglia - di atti di bullismo che aveva subito a scuola ... rainews.it

Una notizia importante: le indagini sulla morte di Leonardo Calcina, il ragazzo di 15 anni che nel 2024, a Senigallia, si è tolto la vita dopo aver subito bullismo, sono state riaperte. La riapertura è dovuta, come mi ha spiegato la madre Viktoryia Romanenko, a u - facebook.com facebook

Leo suicida a 15 anni, si riapre il caso: accolto il reclamo all'archiviazione. «C'è il whatsapp di una bulla che lo insulta» x.com