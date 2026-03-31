ponte di dosso il 26 aprile riapre una corsia

Il ponte di Dosso sul Reno è rimasto chiuso da ieri. La riapertura è prevista il 26 aprile, in coincidenza con la chiusura del Ponte Nuovo a Cento, che al momento è interdettato. La strada resta quindi temporaneamente interdetta al traffico in entrambe le direzioni fino a quella data.

Da ieri, a Dosso è chiuso il ponte sul Reno che però, dovrebbe riaprire quando a Cento il Ponte Nuovo sarà interdetto. Ma a Terre del Reno, a preoccupare è il Ponte sul Cavo Napoleonico a Sant’Agostino, che potrebbe chiudere improvvisamente a causa dello stato rilevato. E il sindaco Roberto Lodi (nella foto), è ancora in attesa della data del tavolo richiesto alla Prefettura con Provincia e comuni limitrofi. "Ci siamo impegnati molto per evitare la chiusura contemporanea del nostro ponte di Dosso con quello di Cento – dice Lodi – e speriamo che i tempi di lavorazione vengano mantenuti. La previsione è che il 26 aprile riapra a una corsia e, completamente, prima dell’estate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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