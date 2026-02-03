SR88 una corsia riapre | tra isolamenti e ripartenza la strada torna a respirare
La SR88 tra Contrada e Avellino torna ad aprire una corsia dopo settimane di chiusura. Da giovedì, i veicoli potranno di nuovo circolare su una parte della strada, che era rimasta chiusa a causa di un movimento franoso. La ripresa, seppur parziale, segna una prima fase di normalizzazione dopo il disagio provocato dai lavori di messa in sicurezza.
La strada che collega Contrada ad Avellino torna a respirare, anche se solo a metà. Da giovedì sarà riaperta una corsia della SR88, chiusa nelle scorse settimane a causa di un movimento franoso. Il transito avverrà a senso unico alternato, regolato da impianti semaforici, ed è consentito.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Approfondimenti su SR88 Ripresa
Tram, Corticella torna a respirare. Dopo un anno riapre lo svincolo 6. Ma per l’uscita bisognerà aspettare
Dopo un anno, Corticella torna a respirare con la riapertura dello svincolo 6 della tangenziale in entrata, prevista da lunedì 22 dicembre.
Boccassuolo, riapre una strada dopo la frana
A Boccassuolo di Palagano, la strada comunale La Ferrara – Centrocroci, danneggiata dalla frana, sarà riaperta al transito domani.
Ultime notizie su SR88 Ripresa
Argomenti discussi: SR 88 Contrada-Avellino, giovedì la riapertura parziale dopo la frana; Frana sulla Provinciale SR 88 Contrada-Avellino, giovedì la riapertura parziale; Frana sulla Provinciale SR 88 Contrada - Avellino, giovedì la riapertura parziale.
