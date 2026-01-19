Il 19 gennaio 2026, a Pescate, è stato inaugurato dal ministro Matteo Salvini il nuovo quarto ponte Manzoni a Lecco. Questa opera, del valore di 36,5 milioni di euro, mira a migliorare la viabilità e facilitare l’ingresso in città, offrendo una corsia in più per i veicoli in transito. L’intervento rappresenta un passo importante per la mobilità locale e lo sviluppo infrastrutturale di Lecco.

Lecco, 19 gennaio 2026 – Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha inaugurato questa mattina a Pescate il potenziamento del ponte Manzoni di Lecco. L'intervento ha riguardato l'aggiunta di una nuova corsia stradale, più una ciclpedonale, all'infrastruttura già esistente. Essenzialmente rivolta al traffico urbano in ingresso in città. L'opera, spiega l'amministratore delegato di Anas Claudio Genme, "vale 36,5 milioni di euro ed è lunga 780 metri'. Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini inaugura a Pescate il potenziamento del ponte Manzoni di Lecco, prima opera stradale in vista dei giochi di Milano Cortina 2026, 19 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lecco, inaugurato da Salvini il “quarto ponte” Manzoni: una corsia in più per chi entra in città costata 36,5 milioni

INAUGURATO IL QUARTO PONTE, SALVINI PENSA GIÀ AL DOPPIO SENSO