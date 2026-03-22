Ponte di Dosso chiusura il 30 marzo | A fine aprile senso unico alternato

L’amministrazione comunale di Terre del Reno comunica che il Ponte di Dosso sarà chiuso al traffico dal 30 marzo fino al 26 aprile. A partire dalla fine di aprile, si prevede l’istituzione di un senso unico alternato. La chiusura interessa la viabilità locale e riguarda un ponte situato nel territorio comunale. La notizia riguarda residenti e automobilisti che percorrono quella zona.

L’amministrazione comunale di Terre del Reno informa i cittadini che la chiusura del Ponte di Dosso è attualmente prevista dal 30 marzo al 26 aprile. A partire dal 27 aprile il transito sarà riaperto a senso unico alternato regolato da impianto semaforico fino al termine dei lavori, attualmente previsto per la fine del mese di giugno. Facendo seguito alla comunicazione relativa alla chiusura del Ponte Nuovo prevista per il 27 aprile, si precisa che è stato richiesto e portato avanti il massimo sforzo da parte di tutti gli enti coinvolti e delle ditte incaricate, affinché le fasi di cantiere venissero organizzate in modo da evitare la contemporanea chiusura dei due ponti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ponte di Dosso, chiusura il 30 marzo: "A fine aprile senso unico alternato" Articoli correlati Cilentana: chiusura fino al 20 marzo, poi senso unico alternatoI lavori di ristrutturazione sulla Strada Statale 18 della Cilentana si protrarranno fino al prossimo venerdì 20 marzo. Viabilità a singhiozzo: ponte di Brivio chiuso a senso unico alternatoBrivio (Lecco) – Quattro giorni di senso unico alternato a singhiozzo sul ponte di Brivio, che collega Brivio appunto, sulla sponda lecchese... Approfondimenti e contenuti su Ponte di Dosso chiusura il 30 marzo A... Temi più discussi: Ponte di Dosso, chiusura il 30 marzo: A fine aprile senso unico alternato; Allarme viabilità a Terre del Reno: lavori sul ponte di Sant’Agostino rischiano di paralizzare il territorio; CONTRI (FdI): il Sindaco solo adesso avverte i cittadini che il cantiere del Ponte Nuovo ha dei ritardi; Troppi tre ponti chiusi. La viabilità rischia il caos. Ponte di Dosso, chiusura il 30 marzo: A fine aprile senso unico alternatoTerre del Reno, il sindaco Roberto Lodi: Sinergia tra i comuni vicini per ridurre al minimo i disagi. Servono sacrifici, non è facile, ma ne va della sicurezza e del futuro di tutto il nostro territo ... ilrestodelcarlino.it Inevitabile la chiusura del ponte. In campo per attenuare i disagiSala Zarri gremita lunedì per l’incontro pubblico legato al cantiere che da aprile a novembre vedrà chiudere il Ponte Nuovo per demolirlo e realizzarne uno con impalcato in acciaio, più sicuro, con ... ilrestodelcarlino.it Lo youtumbria di questa settimana ci porta a Brufa dove un dosso, troppo alto, secondo alcuni residenti sta scatenando le ire di alcuni abitanti di Via Col di Mezzo, strada che scende verso Torgiano da una parte e verso Ponte San Giovanni dall'altra... - facebook.com facebook