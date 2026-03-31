Polizze catastrofali scatta l’obbligo | dal ristorante all’hotel ecco come variano i prezzi
Oggi, 31 marzo 2026, rappresenta la data limite per le imprese che operano nel settore della ristorazione e dell’ospitalità per sottoscrivere la polizza catastrofale, l’assicurazione obbligatoria contro i danni causati da calamità naturali. La normativa impone a tutte le attività di garantire questa copertura, con variazioni nei costi che dipendono dalla tipologia di attività e dalla dimensione dell’esercizio.
(Adnkronos) – Ultima chiamata per le imprese: oggi, 31 marzo 2026, scade il termine per sottoscrivere la polizza catastrofale, l’assicurazione obbligatoria contro i danni da calamità naturali. Ristoranti, hotel, attività turistiche, pesca e acquacoltura devono adeguarsi entro la fine della giornata per proteggersi dai danni e mantenere l’accesso a eventuali contributi pubblici. L’obbligo riguarda eventi. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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