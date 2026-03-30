Scatta l' obbligo delle polizze Cat Nat anti catastrofe ecco i costi per hotel e ristoranti

Oggi è l'ultimo giorno disponibile per stipulare la polizza assicurativa contro i danni causati da calamità naturali, nota come polizza Cat Nat. La disposizione riguarda principalmente hotel e ristoranti, che devono conformarsi all'obbligo di assicurazione. Sono stati diffusi anche i costi associati alle polizze per queste strutture, che variano in base alle dimensioni e al tipo di attività.

Ultimo giorno utile per sottoscrivere una polizza assicurativa contro i danni da calamità naturali, la cosiddetta polizza Cat Nat. Entro domani infatti le micro e piccole imprese del comparto turistico e della ristorazione devono adeguarsi e provvedere all’adempimento. La scadenza interessa anche le attività del settore della pesca e dell’acquacoltura. E’ quanto ricorda in una nota Facile.it. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Scatta l'obbligo delle polizze Cat Nat anti catastrofe, ecco i costi per hotel e ristoranti Articoli correlati Leggi anche: Alluvioni e polizze: "L’obbligo è un problema, costi alti e caos regole" Alcolock in auto, scatta l'obbligo: cos'è, come funziona, costi e chi deve installarloCon la pubblicazione (avvenuta il 24 febbraio 2026) sul Portale dell'automobilista dell'elenco dei rivenditori, delle officine autorizzate e dei... Una selezione di notizie su Scatta l'obbligo delle polizze Cat Nat... Argomenti discussi: Ponte sullo Stretto, cantieri al via entro il 2026. Costi lievitati: da 4 a 13,5 miliardi – LMF. Scatta l'obbligo delle polizze anti catastrofe, i costi per hotel e ristorantiUltimo giorno utile per sottoscrivereuna polizza assicurativa contro i danni da calamità naturali, la cosiddetta polizza Cat Nat. (ANSA) ... ansa.it Obbligo di polizze Cat Nat dal 31 marzo 2026: quali sono gli impatti e i rischi per le imprese?Il 31 marzo 2026 segna un crocevia normativo per l’intero tessuto produttivo italiano[1]. Entro questo termine, per tutte le imprese che non hanno ancora adempiuto all’obbligo introdotto dalla Legge d ... mediterranews.org