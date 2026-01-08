Polizze catastrofali Giglione | Servono regole uguali per tutti

La Cna Sicilia critica la decisione del governo di prorogare al 31 marzo 2026 l’obbligo delle polizze catastrofali, applicandolo solo a alcuni settori come pesca, ristorazione e turismo. Secondo l’associazione, questa scelta lascia fuori molte micro e piccole imprese, creando disparità di trattamento. È importante adottare regole uniformi per garantire tutela e pari condizioni a tutte le aziende, indipendentemente dal settore di appartenenza.

La Cna Sicilia contesta la decisione del governo di prorogare al 31 marzo 2026 l'obbligo delle polizze contro i rischi catastrofali solo per alcuni comparti – pesca, ristorazione e turismo – lasciando fuori la maggior parte delle micro e piccole imprese. Una scelta che, secondo l'organizzazione.

