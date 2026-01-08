Polizze catastrofali Giglione | Servono regole uguali per tutti

La Cna Sicilia critica la decisione del governo di prorogare al 31 marzo 2026 l’obbligo delle polizze catastrofali, applicandolo solo a alcuni settori come pesca, ristorazione e turismo. Secondo l’associazione, questa scelta lascia fuori molte micro e piccole imprese, creando disparità di trattamento. È importante adottare regole uniformi per garantire tutela e pari condizioni a tutte le aziende, indipendentemente dal settore di appartenenza.

CNA Sicilia, iniqua la proroga sulle polizze catastrofali solo per alcuni settori - PALERMO (ITALPRESS) – La CNA Sicilia, si legge in una nota, “esprime la più ferma disapprovazione per la decisione del Governo, contenuta nel Decreto Milleproroghe pubblicato in Gazzetta Ufficiale, di ... italpress.com

Polizze catastrofali, quando scatta l’obbligo per le Pmi e quanto costano. Preoccupate le associazioni toscane - Firenze, 13 maggio 2025 – A partire dal 31 marzo 2025 è scattato l’obbligo per tutte le imprese italiane, ad eccezione di quelle agricole, di stipulare una polizza assicurativa contro i danni ... lanazione.it

Polizze catastrofali: proroga al 31 marzo per le piccole e microimprese - Slitta l’obbligo per micro e piccole imprese di dotarsi di polizze contro i rischi catastrofali, introdotto con la Legge di Bilancio 2024. edilportale.com

